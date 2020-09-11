Песков надеется на ощутимый результат новой встречи политсоветников "нормандской четверки"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что встреча политсоветников "нормандской четверки" на сей раз даст ощутимый результат. Об этом он заявил журналистам в пятницу.

"Будем надеяться, что на этот раз все-таки какие-то ощутимые результаты мы сможем констатировать", - сказал он.

Песков подчеркнул, что "любой очный диалог помощников по теме урегулирования на юго-востоке Украины, конечно, важен". "И еще более важна результативность подобных разговоров, потому что мы знаем, что чаще всего они, к сожалению, приобретают характер такого пустого по содержанию и по результативности общения", - подчеркнул он.

При этом, по словам Пескова, Кремль сожалеет о срыве инспекции с участием ОБСЕ в Шумах Донецкой области. "То, что не состоялось, это плохо. Это вызывает сожаление", - сказал он. Пресс-секретарь президента также выразил уверенность, что у политсоветников будет возможность обсудить причины, по которым инспекция не состоялась.

Как Песков сообщал ранее, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак примет участие во встрече политсоветников "нормандской четверки" 11 сентября в Берлине. Ранее встреча была намечена на 28 августа, однако в последствие она была отменена. Как сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам с российской стороны, это произошло "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями по ним со стороны Германии, Франции и Украины".

Последний раз политсоветники "нормандской четверки" собирались 3 июля этого года в Берлине. Принимавший во встрече участие от российской стороны Козак констатировал, что прорыва на ней достичь не удалось.