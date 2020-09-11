Песков: отчет Microsoft о "вмешательстве" России в выборы в США требует доказательств

"По итогам 2016 года (когда было впервые заявлено о выявлении группы "русских хакеров") мы ни разу не видели никаких вразумительных аргументов, обоснования или еще чего-то <...>, которые говорили бы о том, что какие-то организации, имеющие отношение к России, занимались какой-то киберпреступностью", - сказал Песков.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Выводы Microsoft о "вмешательстве" России в выборы в США не заслуживают внимания без обстоятельных доказательств. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Тогда, согласитесь, не было никакой вразумительной информации. Были какие-то абсолютно голословные утверждения, такие фобии, что если происходит киберпреступность, то, значит, это обязательно русские, такие кибермонстры, этим занимаются. Если это в том же духе, то тогда это низкая квалификация. Если, действительно, там (в отчете Microsoft) содержится какая-то профессиональная аргументация, то, конечно, стоит к ним прислушаться", - уточнил он.

Песков сообщил, что лично не читал отчет Microsoft, и попросил журналистов привести конкретную аргументацию аналитиков компании. "В Microsoft на основании чего считают, что это русская группа хакерская?" - поинтересовался он. "Они с чего взяли, что это китайские, иранские и российские [хакеры]? Там это указывается в отчете? Почему они, например, не пришли к выводу, что это французские или польские хакеры, или эстонская группировка?" - поинтересовался он. Песков пообещал, что вернется к комментированию этого вопроса, как только журналисты смогут найти в опубликованном отчете доказательства о принадлежности киберпреступников к конкретной стране.

На приведенную журналистами цитату из отчета о том, что представители разведки США якобы обнаружили доказательства вмешательства РФ в выборы, Песков заявил, что "разведка США неоднократно ошибалась и это признавалось в ходе следствий разных, разбирательств парламентских разных". "Это признано самими, скажем так, законодателями [США] и их комиссиями соответствующими насчет вмешательства России в выборы. Потом были сделаны официальные заключения комиссий, что Россия не вмешивалась в выборы", - подчеркнул он. Представитель Кремля призвал относиться "с большой долей толерантности" к подобным сообщениям.

"Это все мы слышали уже неоднократно, к нашему сожалению. Я лишь могу сказать еще раз, что Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела, ни в чьи электоральные процессы. И одновременным образом нам очень не нравится, когда <...> другие пытаются вмешиваться в наши дела", - заключил Песков.

Заявление Microsoft о "вмешательствах" в выборы в США

Корпорация Microsoft 10 сентября выступила с утверждением, что хакеры из России, Ирана и Китая причастны к кибератакам на людей и организации, имеющие отношение к предстоящим выборам президента в США.

Microsoft утверждает, что хакерская группировка Strontium (также известная как Fancy Bear - прим. ТАСС), якобы действующая из России, совершила атаки против 200 организаций, включая предвыборные штабы, правозащитные группы и партии.

Группировки, действующие из Китая и Ирана, якобы совершали атаки на высокопоставленных лиц, связанных с выборами и предвыборными штабами Трампа и Байдена. Компания заявила, что большая часть атак была своевременно выявлена ее инструментами защиты и предотвращена. Все организации и лица, подвергшиеся кибератакам, получили соответствующие уведомления от Microsoft.