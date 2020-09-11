Памфилова призвала использовать беспрецедентные возможности для наблюдения за выборами

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что ЦИК предоставил беспрецедентные возможности для наблюдения за выборами в сентябре. Она призвала кандидатов и партии активно участвовать в наблюдении, в том числе устраивая ночные дежурства.

"Мы предоставили беспрецедентные возможности для всех участников избирательного процесса, партий, самовыдвиженцев для наблюдения. Мы широко распахнули наши двери. У всех вас есть возможность участвовать в наблюдении, никого не отвергаем", - сказал Памфилова в информационном центре ЦИК в пятницу.

Если кто-то намерен использовать эту возможность для провокаций, то ЦИК и к этому готов, уточнила она.

"Пожалуйста, устраивайте дежурство ночное, мы идем навстречу всем тем, у кого есть хоть малейшие сомнения, что могут быть нарушения. Работайте, только не языком, не тратьте энергию на фабрикование заведомо [ложной информации]. Идите потрудитесь, если хотите, чтобы выборы были честными. А если тот или иной кандидат или партия не в состоянии, то о какой даже поддержке может идти речь", - заключила глава ЦИК.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.