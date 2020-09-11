Врио губернатора Севастополя проголосовал на выборах главы города

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в пятницу в числе первых проголосовал на выборах главы города, передает корреспондент ТАСС.

Он пришел на избирательный участок, находящийся в спортивной школе, с женой и двумя детьми. Им выдали индивидуальные маски, перчатки и ручки для голосования.

"Настроение хорошее, проголосовал. Три дня есть для голосования - посмотрим, как все состоится. Участки открылись вовремя, все хорошо, безопасность обеспечена", - сказал Развожаев журналистам.

Ранее врио губернатора сообщал, что недавно прописался в квартире, купленной после переезда в Севастополь. Еще в июле при голосовании по вопросу о поправках к конституции он прикреплялся к участку в Севастополе с помощью сервиса "Мобильный избиратель". Сейчас они с женой смогли проголосовать по месту прописки.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. В Севастополе в этом году пройдут выборы губернатора, довыборы в региональное законодательное собрание и выборы муниципальных депутатов.

На выборы губернатора зарегистрированы шесть кандидатов: врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев (от партии "Единая Россия"), член президиума центрального совета партии "Справедливая Россия" Александр Романович, представитель партии "Патриоты России" Иван Ермаков, депутат городского заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев, Анастасия Романенко (Демократическая партия России), Ярослав Яковенко (Партия прогресса).