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Госпитализация Алексея Навального

Лавров заявил, что Россия хотела бы получить данные по Навальному через ОЗХО

Глава МИД РФ отметил, что постпред РФ несколько раз обращался к руководителям секретариата ОЗХО

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в получении от ФРГ конкретных данных по ситуации с блогером Алексеем Навальным, в том числе через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако никаких фактов, подтверждающих отравление, туда не поступало. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Нам, в принципе, необходимо получить информацию от наших германских коллег. С ними что-то происходит. <...> Мы, конечно же, заинтересованы если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона почему-то так тщательно скрывает, - сказал глава МИД РФ. - Наш постоянный представитель несколько раз обращался к руководителям секретариата ОЗХО. Все разы, включая вчера вечером, ему сообщали, что никаких иных коммуникаций, которые содержали бы факты, на основе которых утверждается об отравлении, в эту организацию не поступало".

Как напомнил Лавров, германская сторона ранее в ООН заявила, что данные по ситуации с Навальным уже не являются предметом двусторонних отношений ФРГ и России, а стали предметом многостороннего разбирательства.

"О каком разбирательстве идет речь, немцы сказать не могут. Надеюсь, что эти нелепые действия будут прекращены и Германия хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности выполнит свои обязательства по договору с РФ, - продолжил министр. - Тем более от нас требуют расследования, а оказывается, что все те, кто сопровождал Навального, потихонечку тоже в Германию перебираются. Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли. Поэтому в интересах наших германских коллег все-таки свое реноме защитить и предоставить всю необходимую информацию, которая хоть как-то проливала бы свет на их пока абсолютно голословные обвинения".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". На прошлой неделе правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России указали, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГоспитализация Алексея Навального
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