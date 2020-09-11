Лавров заявил, что Россия хотела бы получить данные по Навальному через ОЗХО

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в получении от ФРГ конкретных данных по ситуации с блогером Алексеем Навальным, в том числе через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако никаких фактов, подтверждающих отравление, туда не поступало. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Нам, в принципе, необходимо получить информацию от наших германских коллег. С ними что-то происходит. <...> Мы, конечно же, заинтересованы если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона почему-то так тщательно скрывает, - сказал глава МИД РФ. - Наш постоянный представитель несколько раз обращался к руководителям секретариата ОЗХО. Все разы, включая вчера вечером, ему сообщали, что никаких иных коммуникаций, которые содержали бы факты, на основе которых утверждается об отравлении, в эту организацию не поступало".

Как напомнил Лавров, германская сторона ранее в ООН заявила, что данные по ситуации с Навальным уже не являются предметом двусторонних отношений ФРГ и России, а стали предметом многостороннего разбирательства.

"О каком разбирательстве идет речь, немцы сказать не могут. Надеюсь, что эти нелепые действия будут прекращены и Германия хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности выполнит свои обязательства по договору с РФ, - продолжил министр. - Тем более от нас требуют расследования, а оказывается, что все те, кто сопровождал Навального, потихонечку тоже в Германию перебираются. Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли. Поэтому в интересах наших германских коллег все-таки свое реноме защитить и предоставить всю необходимую информацию, которая хоть как-то проливала бы свет на их пока абсолютно голословные обвинения".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". На прошлой неделе правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России указали, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.