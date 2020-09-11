Более 237 тыс. наблюдателей будут работать на выборах в сентябре

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что для работы на выборах 11-13 сентября направлено более 237 тыс. наблюдателей от партий, кандидатов и общественных палат.

"Вот сейчас, согласно информации на утро нынешнее, на избирательные участки направлен 237 421 наблюдатель, сведения о них были своевременно доставлены в комиссии", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в пятницу.

В частности, от партий направлено 95 805 человек, от кандидатов - 85 598 и от общественных палат - 56 018.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.