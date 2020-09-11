Песков: Путин не успел встретиться с врио главы ЕАО до выборов из-за своего графика

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не делать каких-либо выводов из того, что глава государства Владимир Путин не проводил отдельную рабочую встречу с временно исполняющим обязанности руководителя Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном перед единым днем голосования.

Отвечая в пятницу на вопрос журналистов, почему такая встреча не состоялась, хотя с другими временно исполняющими обязанности глав регионов Путин публично общался перед выборами, представитель Кремля объяснил, что "это связано исключительно с рабочим графиком президента". "Безусловно, он не может провести общение со всеми исполняющими обязанности, собственно, нет такой задачи, поэтому какие-то выводы делать в связи с тем, что такого общения не было, было бы совершенно неправильно", - подчеркнул Песков.

По его словам, "каждый исполняющий обязанности руководителя региона, который принял для себя решение участвовать в выборах, работает по своей программе, у всех повестка дня чрезвычайно напряженная". "Здесь подобные встречи [с президентом] - это не главное, главное, что делает на месте исполняющий обязанности, как он ведет и выстраивает свою работу", - убежден Песков.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку прежнего губернатора ЕАО Александра Левинталя, назначив Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. До этого Гольдштейн был членом Совета Федерации, где представлял правительство ЕАО. На пост главы региона, помимо выдвинутого "Единой Россией" Гольдштейна, претендуют представитель партии "Родина" Борис Тихонов, Роман Куземский от партии "Патриоты России", кандидат Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский и депутат местного законодательного собрания Владимир Дудин ("Справедливая Россия").

Досрочное голосование перед единым днем голосования 13 сентября на выборах главы региона началось утором в пятницу в Еврейской автономной области. Прямые выборы глав регионов пройдут в 18 субъектах Федерации, глав еще двух регионов должны избрать депутаты региональных заксобраний.