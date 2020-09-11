Лавров заявил, что Россия открыта к разговору с США по вопросам о вмешательстве в выборы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москва готова к честному диалогу с Вашингтоном по вопросам обвинений о вмешательстве в американские выборы. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

"Мы открыты для честного разговора [по вопросам о вмешательстве в выборы в США]. Но для того, чтобы разговор был честным, нужно свои претензии формулировать таким образом, чтобы было понятно, о чем идет речь", - сказал он.

Лавров отметил, что РФ многократно предлагала американским коллегам разобраться с "абсолютно голословными обвинениями" о вмешательстве в выборы в США. "Предлагали возобновить механизм консультаций по кибербезопасности. <...> Предлагали сделать официальное двустороннее политическое заявление России и США, что мы категорически обязуемся, каждый из нас, не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Это уже несколько лет продолжается. Американцы последовательно отлынивают от работы по любому из этих направлений и продолжают требовать от нас прекращения противозаконных действий по вмешательству в их внутренние дела", - указал министр.

Глава российского МИД напомнил, что несколько лет назад в США был принят закон о поддержке Украины, в соответствии с которым Госдепартамент обязан тратить $200 млн в год на прямое финансирование российских неправительственных организаций и на работу с российским гражданским обществом. "Сами Соединенные Штаты не видят ничего зазорного в том, чтобы не только втихаря продвигать свои интересы нелегитимными методами, но и в открытую они принимают законы. <...> Если это не вмешательство во внутренние дела, тогда я не знаю, что еще может быть таковым", - подчеркнул он.