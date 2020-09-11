Постпред РФ при ОЗХО: ФРГ не передает России материалы по Навальному, ссылаясь на гостайну

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Германия отказывается предоставлять России материалы по ситуации с Алексеем Навальным, ссылаясь на государственную тайну. Об этом заявил в пятницу постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале .

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"Нам немецкие коллеги в двустороннем плане отказываются предоставлять материалы. Ссылаются на то, что есть какая-то государственная тайна", - сказал он.

Россия рассчитывает, что Германия в случае вынесения ситуации вокруг Навального на площадку ОЗХО вспомнит о своих обязательствах в ее рамках и будет взаимодействовать с Москвой. "Если они [власти Германии] заводят все это дело на площадку ОЗХО, то, может, они вспомнят о своих обязательствах страны - участницы ОЗХО. Может быть, тогда в рамках ОЗХО они будут с нами взаимодействовать. По крайней мере, мы рассчитываем на добрую волю со стороны наших немецких партнеров", - сказал Шульгин.

Постпред добавил, что Москва рассчитывает на выполнение "честных брокерских функций" секретариатом организации. "При этих двух условиях можно рассчитывать на спокойное и полноценное рассмотрение этого дела", - заключил Шульгин.

Ранее германская сторона заявила, что передала в ОЗХО результаты проб Навального, однако российское представительство при организации информировало в четверг, что заявления официальных лиц ФРГ относительно направления материалов по Навальному в ОЗХО не соответствуют действительности.