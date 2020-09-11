Козак прибыл в Берлин на переговоры политсоветников нормандского формата

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в пятницу в Берлин на переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Об этом сообщили в посольстве России в ФРГ.

"Дмитрий Козак прибыл на переговоры политических советников нормандского формата, которые проходят в ведомстве федерального канцлера ФРГ в Берлине", - отметили в дипмиссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил надежду на то, что встреча политсоветников "нормандской четверки" на сей раз даст ощутимый результат. Он подчеркнул, что "любой очный диалог помощников по теме урегулирования на юго-востоке Украины, конечно, важен".

Последний раз политсоветники "нормандской четверки" собирались 3 июля этого года в Берлине. Принимавший во встрече участие от российской стороны Козак констатировал, что прорыва на ней достичь не удалось.