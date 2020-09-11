Общественные наблюдатели опровергли сообщения о непрозрачных урнах в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Информация об использовании непрозрачных урн на двух участках для голосования в Ростовской области, где проходят выборы губернатора, не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Дмитрий Абросимов.

Ранее в пятницу информация об установке непрозрачных урн на избирательных участках №1802 и 1803 в Ленинском районе Ростова-на-Дону появилась в социальных сетях.

"Мы оперативно связались с общественными наблюдателями, работающими на этих участках. Из присланных фото ясно видно, что распространяемая информация не соответствует действительности. Все урны прозрачные. Это говорит лишь об одном: мы снова столкнулись со старым добрым фейком", - сказал Абросимов.

В пресс-службе избирательной комиссии Ростовской области ТАСС также опровергли информацию об использовании непрозрачных урн. "Проведена проверка, данная информация не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

В 08:00 мск пятницы в Ростовской области открылись 2 610 избирательных участков. Голосование как в помещениях, так и на дому будет проходить с 8:00 до 20:00 в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. По данным избирательной комиссии Ростовской области, по состоянию на 1 июля в регионе зарегистрировано 3 млн 193 тыс. 244 избирателя.

На пост губернатора претендуют руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов, координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Петр Пятибратов, руководитель партийной фракции "Справедливая Россия" в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко, гендиректор Инновационной сервисной компании Владимир Башкатов, выдвинутый ростовским региональным отделением партии "Патриоты России", и действующий глава региона Василий Голубев, поддержанный региональным отделением "Единой России".