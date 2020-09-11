Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что накануне президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года, американским политикам задают вопросы о том, кто больше вмешивается в них: Россия, Китай или Иран. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

"В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика. Нам, естественно, обидно, мы на втором месте. Мы всегда привыкли быть первыми", - пошутил Лавров.