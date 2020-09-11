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Путин обсудил с постоянными членами Совбеза подготовку к визиту Лукашенко в Россию

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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку к переговорам с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в России 14 сентября. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Наряду с тематикой защиты населения России от техногенных аварий, по которой доклад сделал приглашенный на совещание глава МЧС Евгений Зиничев, обсуждались также текущие вопросы социально-экономической повестки дня", - сказал представитель Кремля. "Состоялся также детальный обмен мнениями в контексте подготовки к намеченному на 14 сентября рабочему визиту президента Белоруссии в Россию", - добавил Песков.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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