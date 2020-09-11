Врио главы Коми Владимир Уйба проголосовал на выборах главы республики

СЫКТЫВКАР, 11 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба, который является кандидатом в главы республики, проголосовал одновременно на выборах главы региона, депутатов Госсовета Коми, совета Сыктывкара и других муниципальных советов, которые проходят в Коми 11, 12 и 13 сентября.

"Я голосую сегодня за Госсовет, совет Сыктывкара, за главу республики, за будущее республики. <...> Очень важно для республики, чтобы законодательная ветвь [власти] была умна, честна и трезва", - сказал Уйба журналистам после того, как опустил заполненные бюллетени в ящик.

По его мнению, организация выборов в течение трех дней позволит снизить количество возможных контактов. "Выборы организованы очень правильно с точки зрения разнесения по времени на три дня, это снизит возможность контактов. Поэтому надо идти и голосовать, в этом смысле никаких проблем у человека на избирательном участке не будет", - сказал Уйба.

Врио главы получил на участке пять бюллетеней - впервые в Коми одновременно избирают главу республики, депутатов Госсовета республики, совета Сыктывкара и других муниципальных советов.

На пост главы Коми претендуют четверо: врио главы региона, самовыдвиженец Владимир Уйба, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарев, предприниматель и депутат Совета Усинска Андрей Никитин - от ЛДПР, Виктор Бетехтин - от отделения партии "Зеленая альтернатива". На 30 мест в Госсовет Коми VII созыва претендует 451 кандидат от восьми политических партий, в том числе самовыдвиженцы.