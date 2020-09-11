В ЦИК разъяснили ситуацию с несброшюрованными списками на досрочном голосовании

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не является свидетельством каких-либо нарушений. Об этом заявила в пятницу журналистам секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, комментируя обращения на горячую линию Центризбиркома.

По ее словам, на горячую линию ЦИК "поступают замечания о том, что в настоящее время досрочное голосование проводится по спискам избирателей, которые не сброшюрованы в отдельные книги, на участках имеются дополнительные отдельные вкладные листы списка".

"Данная ситуация не свидетельствует о нарушении законодательства", - пояснила Гришина.

Она обратила внимание, что, согласно законодательству, каждая книга списка избирателей должна быть сброшюрована (прошита) не позднее дня, предшествующего дню голосования, выверенный и уточненный список избирателей подписывается председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется печатью участковой комиссии.

"Таким образом, подписывается (фактически закрывается) выверенный и уточненный (с учетом всех изменений и дополнений) список избирателей по итогам работы участковой комиссии до дня голосования. Этот же уже уточненный список разделяется на книги, они брошюруются, также фиксируется отчетная цифра - число избирателей, включенных в список избирателей на момент начала голосования, которая передается в территориальную комиссию и вносится в ГАС "Выборы", а также размещается в сети Интернет", - уточнила секретарь комиссии.

В настоящее время, как отметила Гришина, "продолжается параллельно с досрочным голосованием выверка и уточнение списков". "Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьи-либо права и не является свидетельством каких-либо нарушений", - подчеркнула она, напомнив, что "листы списка имеют сквозную нумерацию, бюллетень выдается избирателям, включенным в список".

"Какие-либо неочевидные незаконные действия в связи с несброшюрованностью списка с учетом предусмотренных законом форм контроля за явкой и установлением итогов голосования произведены быть не могут", - заключила секретарь ЦИК РФ.

Единый день голосования пройдет 13 сентября, 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование. Выборами разных уровней в этом году будут охвачены 83 субъекта РФ. По информации ЦИК РФ, по итогам 9 038 избирательных кампаний должны быть замещены 78 363 депутатских мандата и выборные должности.