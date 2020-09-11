Памфилова заявила, что ни в одном регионе не зафиксировано голосование на багажниках машин

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила о том, что публикации в интернете о голосовании на багажниках автомобилей на досрочном голосовании в пятницу в некоторых регионах РФ являются ложными.

В частности, Памфилова в информационном центре ЦИК в пятницу привела примеры с фотографиями, на которых запечатлено якобы голосование на багажниках машин в Ленинградской, Иркутской и Ивановской областях.

"У нас в 28 регионах есть два вида голосования: голосование на придомовых территориях, как мы называем, голосование на пеньке, и голосование на выезде в труднодоступные места, где заброшенные деревеньки, транспорт редко ходит, живут пожилые люди, им трудно добираться до участка", - сказала глава ЦИК.

По ее словам, комиссии организуют временные места для голосования согласно всем требованиям ЦИК. "Мы знали, что будут провокации разного рода, мы их ожидали и уже видим. Что они делают: они прибывают, застают момент, когда только приехал транспорт, наши коллеги начинают готовиться, оборудовать этот участок, они начинают это фиксировать и выдают за голосование на багажниках", - отметила Памфилова.

"Я прошу, уважаемые коллеги, вы народ простодушный, если есть возможность, вы фотографируйте тех, кто фотографирует вот этот момент. То есть они пытаются выдать то, чего нет. Нет никакого голосования на багажниках [ни в одном регионе]. Мы к завтрашнему дню все посмотрим, проанализируем и будем давать информацию", - подчеркнула она.