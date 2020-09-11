Памфилова прокомментировала акцию депутатов от КПРФ у здания ЦИК

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что акция депутатов от КПРФ против трехдневного голосования, которая проходила у здания ЦИК 10 сентября, больше ударила по репутации представителей партии, чем комиссии.

"Вчера у нас здесь около ЦИК такой пикет проходил. Господин Рашкин Валерий Федорович у нас, депутат Госдумы [присутствовал]. Ну, пиарились там они против трехдневного голосования. Там, по-моему, два депутата Госдумы было, депутаты Мосгордумы были. Если вы считаете себя народными депутатами, то вы тогда посмотрите, как народ реагирует на трехдневное голосование", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в пятницу.

На экране информационного центра также был показан один из плакатов участников акции "Трехдневный цирк". "Насчет цирка, наверное, кто здесь клоуны, вы сами видите. Если они хотели ударить по репутации ЦИК, то, по-моему, эта клоунада больше бьет по их репутации", - отметила глава ЦИК.

"Поговорите, повстречайтесь со своими избирателями, пообщайтесь. По всем социологическим вопросам как раз трехдневное голосование и поддержано большинством людей. Если вам все равно и наплевать на здоровье своих избирателей, если это не имеет значения, пиарьтесь, пожалуйста, потому что избиратели тоже это оценят", - добавила Памфилова.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.