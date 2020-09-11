Пересчет бюллетеней проводят на одном из ростовских участков после сообщения о вбросе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Пересчет избирательных бюллетеней и сверку их количества со списком проголосовавших проводят на избирательном участке №1322 в Ростовской области после сообщений о вбросе бюллетеней на выборах губернатора. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии области.

Ранее в пятницу в мессенджерах появилось видео, на котором утверждалось о фиксации факта вброса бюллетеней председателем одной из участковых избирательных комиссий в Ростовской области.

"На данный момент факт вброса бюллетеней в ящик для голосования на УИК №1322 не подтвержден. Урна опечатана, проводится контрольный пересчет избирательных документов - сверяется количество бюллетеней и списка проголосовавших", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе избирательной комиссии отметили, что голосование на участке продолжается с применением резервного ящика для голосования.

В 08:00 мск пятницы в Ростовской области открылись 2 610 избирательных участков. Голосование как в помещениях, так и на дому будет проходить с 8:00 до 20:00 в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. По данным избирательной комиссии Ростовской области, по состоянию на 1 июля в регионе зарегистрировано 3 млн 193 тыс. 244 избирателя.

На пост губернатора претендуют руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов, координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Петр Пятибратов, руководитель партийной фракции "Справедливая Россия" в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко, гендиректор Инновационной сервисной компании Владимир Башкатов, выдвинутый ростовским региональным отделением партии "Патриоты России", и действующий глава региона Василий Голубев, поддержанный региональным отделением "Единой России".