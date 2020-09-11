Ростовский избирком опроверг информацию об отказе в ознакомлении со списком избирателей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Информация об отказе членам участковых избирательных комиссий в ознакомлении со списками избирателей на двух участках для голосования в Ростовской области, где проходят выборы губернатора региона, не соответствует действительности. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии Ростовской области.

Информация о том, что членам избирательных комиссий №437 и 451 в городе Волгодонске было отказано в ознакомлении со списками избирателей, появилась на сайте "Карта нарушений на выборах". "В обоих случаях информация не соответствует действительности", - прокомментировали в пресс-службе облизбиркома.

Согласно данным на сайте избирательной комиссии, в Волгодонске также проходят выборы депутатов городской думы VII созыва.

Ранее в пятницу стало известно о пересчете бюллетеней и сверке их количества со списком проголосовавших на избирательном участке №1322 в Ростовской области после сообщений о вбросе. Голосование на этом участке продолжается с применением резервного ящика для голосования, отметили в пресс-службе облизбиркома.

В 08:00 мск пятницы в Ростовской области открылись 2 610 избирательных участков. Голосование как в помещениях, так и на дому будет проходить с 8:00 до 20:00 в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. По данным избирательной комиссии Ростовской области, по состоянию на 1 июля в регионе зарегистрировано 3 млн 193 тыс. 244 избирателя.

На пост губернатора претендуют руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов, координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Петр Пятибратов, руководитель партийной фракции "Справедливая Россия" в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко, гендиректор Инновационной сервисной компании Владимир Башкатов, выдвинутый ростовским региональным отделением партии "Патриоты России", и действующий глава региона Василий Голубев, поддержанный региональным отделением "Единой России".