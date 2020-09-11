Количество общественных наблюдателей на выборах превысило 56 тыс. человек

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 56 тыс. человек наблюдают за процессом голосования в регионах, где проходят выборы различных уровней. Об этом заявил в пятницу председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Согласно избирательному законодательству, данные наблюдателей нужно было подавать заблаговременно. Уже сейчас мы можем сказать, что у нас более 56 тыс. наблюдателей. По сравнению с аналогичными выборами в прошлом году, по сравнению с последними выборами, мы видим, что наблюдателей у нас более чем достаточно", - сказал Григорьев на пресс-брифинге из ситуационного центра по наблюдению за ходом выборов.

Единый день голосования пройдет 13 сентября, 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование. Выборами разных уровней в этом году охвачены 83 субъекта России. По информации ЦИК РФ, по итогам 9 038 избирательных кампаний должны быть замещены 78 363 депутатских мандата и выборные должности.