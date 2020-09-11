Предварительное голосование в Сочи проходит на более 30 непрерывных производствах

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Более 30 производств с непрерывным характером работы в Сочи проводят голосование на выборах главы региона и депутатов горсобрания на территории предприятий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации курорта.

"Сочинский избирком обеспечивает голосование на предприятиях города. Это более 30 учреждений непрерывного производства, которые подали заявки на проведение предварительных выборов губернатора Краснодарского края на их территориях", - сообщили в пресс-службе.

Так, в Сочинском хлебокомбинате заранее получили открепительные талоны и сделали свой выбор более 600 работников.

"На предприятия приходят члены избирательных комиссий. Они приносят ящик для голосования, оборудуют кабинки для тайного голосования, а также полностью обеспечивают соблюдение санитарных требований для безопасности избирателей", - привели в пресс-службе слова председателя избирательной комиссии Сочи Валентины Ткачевой.

На территории курорта, где выбирают губернатора Краснодарского края и депутатов Городского собрания Сочи, с 11 сентября открылись участки для голосования. Всего на территории города открыто 243 избирательных участка, где оставить свой голос можно 11, 12 и 13 сентября.