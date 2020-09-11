Москалькова получила 25 жалоб, связанных с избирательной кампанией

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ на данный момент получил 25 жалоб, связанных с избирательной кампанией. Об этом сообщила в пятницу омбудсмен Татьяна Москалькова во время селекторной связи с уполномоченным по правам человека в Архангельской области.

"Всего поступило 25 жалоб по различным каналам - и письменно, и на горячую линию", - проинформировала она.

Москалькова уточнила, что в аппарате уполномоченного действует горячая линия и создана рабочая группа в составе 30 человек, все они непосредственно в день выборов 13 сентября проведут мониторинг голосования, в том числе посетят ряд избирательных участков. "Мы будем продолжать наращивать усилия по наблюдению за выборами", - заверила омбудсмен.

Среди поступивших обращений она выделила информацию об отказе в регистрации 13 кандидатов в Ульяновской области. "Мы обратились в Генпрокуратуру, чтобы провели самую тщательную проверку, имелись ли достаточные основания для отказа в регистрации", - пояснила омбудсмен.

Единый день голосования пройдет 13 сентября, 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование. Выборами разных уровней в этом году будут охвачены 83 субъекта РФ. По информации ЦИК РФ, по итогам 9 038 избирательных кампаний должны быть замещены 78 363 депутатских мандата и выборные должности.