Россия и Франция провели межведомственные консультации по антитеррору

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Третье заседание российско-французской рабочей группы по борьбе с новыми вызовами и угрозами состоялось в пятницу в Париже. Делегацию из России возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов.

"В ходе встречи с участием представителей профильных российских и французских ведомств обсужден широкий круг вопросов международной антитеррористической и антикриминальной повестки дня", - говорится в сообщении российского дипведомства.

В МИД РФ указали, что особое внимание на консультациях стороны уделили проблематике борьбы с терроризмом, в частности "вопросам противодействия иностранным террористам-боевикам, экстремизму и радикализации, финансированию терроризма, а также обеспечению транспортной безопасности". На переговорах рассматривались перспективы сотрудничества России и Франции по этим направлениям как на многосторонних площадках, так и в двустороннем формате.