Общий взгляд на мир и безопасность. Лавров провел переговоры с главой МИД Китая

Двусторонняя встреча глав МИД РФ и КНР стала логичным завершением насыщенной повестки последних дней, которая вместила в себя заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) и ряд последовавших за ним встреч участников СМИД. С китайским коллегой руководитель российского дипведомства после заседания СМИД успел поработать также в рамках формата РИК (Россия - Индия - Китай). Россия, таким образом, предоставила китайской делегации в Москве возможность для интенсивной работы с коллегами из близлежащих стран, в том числе для двусторонней встречи министров иностранных дел КНР и Индии.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в пятницу переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудили промежуточные итоги сотрудничества в условиях пандемии и наметили основные направления двустороннего взаимодействия, а также изложили в совместном заявлении свои совпадающие взгляды по региональным и глобальным вопросам.

Именно совместное заявление глав МИД КНР и Индии Ван И и Субраманияма Джайшанкара о шагах по снижению напряженности на линии фактического контроля между двумя странам стало одним из важных итогов переговоров в Москве. Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Россия приветствует данное заявление и выразил мнение, что встреча в Москве и это решение были полезными для КНР и Индии.

В целом, как отметил Лавров, Россия и Китай на встрече дали позитивную оценку прошедшему заседанию СМИД ШОС, в том числе в отношении подготовки к очередному саммиту организации, который состоится в ноябре. "Условились продолжать совместно с другими государствами - членами ШОС наши усилия по дальнейшему наращиванию потенциала этой структуры, повышению ее международного авторитета и влияния", - подчеркнул министр.

Сотрудничество без перерыва на пандемию

Несмотря на пандемию, переговоры Лаврова и Ван И состоялись в привычном, очном формате. Это потребовало от участников соблюдения мер профилактики коронавируса. Все члены делегаций РФ и КНР, за исключением министров, на переговорах в историческом особняке МИД РФ на Спиридоновке были в масках.

Лавров сообщил, что Россия и Китай на переговорах условились продолжать сотрудничество в противодействии пандемии. По его словам, на данном направлении есть "зримые успехи", но нужно довести работу до конца. В этом отношении министр иностранных дел Китая отметил, что РФ и КНР с самого начала пандемии оказывают друг другу поддержку. Он напомнил, что Россия первой отправила в Китай свою группу эпидемиологов, в то время как Пекин продолжает оказывать поддержку Москве в виде гуманитарных грузов.

Как отметил глава МИД Китая, авиасообщение между РФ и КНР на время пандемии не прерывалось совсем, однако количество рейсов было значительно сокращено. Он также указал, что грузовые трансграничные перевозки фактически не прекращались, что отвечает потребностям и нуждам двух государств.

"По мере улучшения ситуации у нас увеличивается шаг за шагом количество рейсов. Думаю, как ситуация будет позволять, у нас будет полностью восстановлено воздушное сообщение", - подчеркнул Ван И.

Кроме того, китайский министр сообщил, что стабилизация эпидемической обстановки позволила России и Китаю восстановить реализацию совместных проектов уже на 90% и анонсировал встречу глав правительств России и Китая, которая должна состояться до конца 2020 года.

В глобальном измерении стороны выразили обеспокоенность попытками отдельных стран политизировать пандемию и заявили о твердой поддержке Всемирной организации здравоохранения и ее координирующей роли в международном сотрудничестве по борьбе с эпидемиями.

Совместная защита международной справедливости

Лавров и Ван И во время встречи в очередной раз отметили неприемлемость попыток построения однополярной модели мира и указали на действия США, которые приводят к росту напряженности, в том числе вблизи границ России и Китая. Они также акцентировали недопустимость попыток Вашингтона демонтировать ядерную сделку с Ираном.

Кроме того, РФ и КНР договорились тесно сотрудничать для реализации инициативы президента России Владимира Путина о созыве саммита "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН.