Общий взгляд на мир и безопасность. Лавров провел переговоры с главой МИД Китая

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в пятницу переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудили промежуточные итоги сотрудничества в условиях пандемии и наметили основные направления двустороннего взаимодействия, а также изложили в совместном заявлении свои совпадающие взгляды по региональным и глобальным вопросам.
Двусторонняя встреча глав МИД РФ и КНР стала логичным завершением насыщенной повестки последних дней, которая вместила в себя заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) и ряд последовавших за ним встреч участников СМИД. С китайским коллегой руководитель российского дипведомства после заседания СМИД успел поработать также в рамках формата РИК (Россия - Индия - Китай). Россия, таким образом, предоставила китайской делегации в Москве возможность для интенсивной работы с коллегами из близлежащих стран, в том числе для двусторонней встречи министров иностранных дел КНР и Индии.
Именно совместное заявление глав МИД КНР и Индии Ван И и Субраманияма Джайшанкара о шагах по снижению напряженности на линии фактического контроля между двумя странам стало одним из важных итогов переговоров в Москве. Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Россия приветствует данное заявление и выразил мнение, что встреча в Москве и это решение были полезными для КНР и Индии.
В целом, как отметил Лавров, Россия и Китай на встрече дали позитивную оценку прошедшему заседанию СМИД ШОС, в том числе в отношении подготовки к очередному саммиту организации, который состоится в ноябре. "Условились продолжать совместно с другими государствами - членами ШОС наши усилия по дальнейшему наращиванию потенциала этой структуры, повышению ее международного авторитета и влияния", - подчеркнул министр.
Сотрудничество без перерыва на пандемию
Несмотря на пандемию, переговоры Лаврова и Ван И состоялись в привычном, очном формате. Это потребовало от участников соблюдения мер профилактики коронавируса. Все члены делегаций РФ и КНР, за исключением министров, на переговорах в историческом особняке МИД РФ на Спиридоновке были в масках.
Лавров сообщил, что Россия и Китай на переговорах условились продолжать сотрудничество в противодействии пандемии. По его словам, на данном направлении есть "зримые успехи", но нужно довести работу до конца. В этом отношении министр иностранных дел Китая отметил, что РФ и КНР с самого начала пандемии оказывают друг другу поддержку. Он напомнил, что Россия первой отправила в Китай свою группу эпидемиологов, в то время как Пекин продолжает оказывать поддержку Москве в виде гуманитарных грузов.
Как отметил глава МИД Китая, авиасообщение между РФ и КНР на время пандемии не прерывалось совсем, однако количество рейсов было значительно сокращено. Он также указал, что грузовые трансграничные перевозки фактически не прекращались, что отвечает потребностям и нуждам двух государств.
"По мере улучшения ситуации у нас увеличивается шаг за шагом количество рейсов. Думаю, как ситуация будет позволять, у нас будет полностью восстановлено воздушное сообщение", - подчеркнул Ван И.
Кроме того, китайский министр сообщил, что стабилизация эпидемической обстановки позволила России и Китаю восстановить реализацию совместных проектов уже на 90% и анонсировал встречу глав правительств России и Китая, которая должна состояться до конца 2020 года.
В глобальном измерении стороны выразили обеспокоенность попытками отдельных стран политизировать пандемию и заявили о твердой поддержке Всемирной организации здравоохранения и ее координирующей роли в международном сотрудничестве по борьбе с эпидемиями.
Совместная защита международной справедливости
Лавров и Ван И во время встречи в очередной раз отметили неприемлемость попыток построения однополярной модели мира и указали на действия США, которые приводят к росту напряженности, в том числе вблизи границ России и Китая. Они также акцентировали недопустимость попыток Вашингтона демонтировать ядерную сделку с Ираном.
Кроме того, РФ и КНР договорились тесно сотрудничать для реализации инициативы президента России Владимира Путина о созыве саммита "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Китайский министр также заявил, что Россия и КНР должны стать защитниками международной справедливости, отстаивая многосторонность, а также сохранение и совершенствование международной системы под эгидой ООН. При этом Россия и Китай высоко оценили свое взаимодействие по актуальным региональным сюжетам, связанным в том числе с Ираном, Афганистаном, Сирией и Корейским полуостровом.
В опубликованном по итогам встречи совместном заявлении стороны отметили, что "застарелое мышление категориями холодной войны" серьезно подрывают базовые принципы международных отношений, глобальную и региональную стратегическую стабильность и безопасность.
Также в год 75-летия окончания Второй мировой войны Россия и Китай договорились сообща противодействовать попыткам фальсифицировать историю, "героизировать нацистов, милитаристов и их пособников, очернить победителей".
Вопросы кибербезопасности
Отдельно стороны остановились на вопросах сетевой безопасности. Китай ранее выдвинул инициативу по обеспечению глобальной информационной безопасности, которая в том числе призвана выработать всемирные правила и нормы в этой сфере.
Лавров напомнил, что РФ и Китай являются соавторами соответствующих инициатив ООН, которые принимаются на Генеральной Ассамблее уже несколько лет. "Китайская инициатива конкретизирует очень важные аспекты нашей общей работы. Я думаю, она будет стимулировать дискуссии по поиску эффективных механизмов защиты данных в сети интернет", - отметил глава МИД РФ.
В совместном заявлении Россия и Китай выразили намерение наращивать сотрудничество в сфере международной информационной безопасности не только в двустороннем формате, но и в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других глобальных и региональных многосторонних площадок.
Вопрос о ситуации с Навальным
На итоговой пресс-конференции Лаврова также спросили, намерена ли Россия добиваться предоставления материалов по ситуации с Алексеем Навальным в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
"Нам, в принципе, необходимо получить информацию от наших германских коллег. С ними что-то происходит. Мы, конечно же, заинтересованы если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона почему-то так тщательно скрывает", - отметил Лавров. Министр напомнил, что пока нет данных о том, что какие-то материалы по этому делу уже поступили в ОЗХО из Берлина.
"От нас требуют расследования, а оказывается, что все те, кто сопровождал Навального, потихонечку тоже в Германию перебираются. Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли. Поэтому в интересах наших германских коллег все-таки свое реноме защитить и предоставить всю необходимую информацию, которая хоть как-то проливала бы свет на их пока абсолютно голословные обвинения", - добавил Лавров.