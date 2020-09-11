Лавров поговорил по телефону с главой МИД Греции

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Греции Никос Дендиас обсудили в пятницу по телефону взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, состояние договорно-правовой базы сотрудничества, а также график двусторонних контактов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, проанализировали состояние договорно-правовой базы сотрудничества", - указали в дипведомстве.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня, а также по графику предстоящих двусторонних контактов", - добавили в министерстве.

В МИД РФ отметили, что министры дали высокую оценку реализации Года языка и литературы Россия - Греция в 2019-2020 гг. и выразили надежду на успешное проведение намеченного на 2021 год Года истории Россия - Греция.