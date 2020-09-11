Явка на онлайн-голосование на довыборах муниципальных депутатов в Москве превысила 80%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Явка на дистанционном электронном голосовании на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы - Бабушкинского и Марьино - превысила 80% за 12 часов, бюллетени получили почти 3,9 тыс. онлайн-избирателей. Соответствующие данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, передает корреспондент ТАСС.

Онлайн-голосование началось в пятницу в 08:00 мск на портале мэра и правительства Москвы, на 20:16 мск явка составила 80,01%, выдано 3 883 бюллетеня. До окончания голосования остается около 48 часов.

Как сообщал ТАСС председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, число желающих проголосовать электронным способом составило 7,5% населения этих округов, что в 3,5 раза превысило показатели прошлого года. Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании велся с 29 июля по 7 сентября. Отдать свой голос онлайн до 20:00 12 сентября смогут 4 853 москвича, заранее подавших соответствующие заявки. В основной день выборов, 13 сентября, можно будет проголосовать только традиционным способом на участках двух округов.

Всего около 68 тыс. жителей двух округов смогут проголосовать на дополнительных выборах депутатов в столичных муниципальных округах Бабушкинский и Марьино. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе. В муниципальные депутаты двух округов столицы выдвинуты 26 кандидатов.