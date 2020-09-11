Явка на выборах в ЕАО после первого дня голосования превысила 30%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Еврейской автономной области после первого дня досрочного голосования превысила 30%. Такие данные в пятницу привел замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

"По итогам первого дня явка на выборах губернатора Еврейской автономной области составила более 30%. Ситуация на выборах главы ЕАО спокойная", - сообщает со ссылкой на Перминова официальный сайт партии. "Коллеги достойно подготовились к проведению кампании", - отметил представитель руководства единороссов.

Сайт "Единой России" также приводит данные по явке на выборах законодательного собрания и органов местного самоуправления Магаданской области. "Обстановка достаточно спокойная - как по открытию, так и по закрытию участков. Везде выдержаны все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы. Явка - чуть более 8%", - цитирует партийный ресурс Перминова.

Единый день голосования пройдет 13 сентября, 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование. Выборами разных уровней в этом году будут охвачены 83 субъекта РФ. По информации ЦИК РФ, по итогам 9 038 избирательных кампаний должны быть замещены 78 363 депутатских мандата и выборные должности.

В Еврейской автономной области голосование проходит более чем на 180 участках. На пост главы региона претендуют врио губернатора Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), представитель партии "Родина" Борис Тихонов, Роман Куземский от партии "Патриоты России", кандидат Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский и депутат местного законодательного собрания Владимир Дудин ("Справедливая Россия"). Всего в ЕАО в эти дни проводится 18 избирательных кампаний разного уровня - помимо выборов губернатора, это довыборы в Биробиджанскую городскую думу, выборы районного собрания депутатов в Октябрьском районе и другие.