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Госпитализация Алексея Навального
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Техсекретариат ОЗХО до сих пор не получил материалы по состоянию Навального

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердил, что до сих пор не получил от Германии материалы по состоянию российского блогера Алексея Навального. Об этом заявил в пятницу постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия-24".

"Нам снова подтвердили, что до сих пор, до настоящего времени, то есть, считайте, до сегодняшнего вечера, технический секретариат организации ничего от немецкой стороны не получил: ни результатов анализов, ни каких-либо материалов, относящихся к этому делу", - сказал он.

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РоссияГоспитализация Алексея Навального
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