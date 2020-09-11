Техсекретариат ОЗХО до сих пор не получил материалы по состоянию Навального

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердил, что до сих пор не получил от Германии материалы по состоянию российского блогера Алексея Навального. Об этом заявил в пятницу постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия-24".

"Нам снова подтвердили, что до сих пор, до настоящего времени, то есть, считайте, до сегодняшнего вечера, технический секретариат организации ничего от немецкой стороны не получил: ни результатов анализов, ни каких-либо материалов, относящихся к этому делу", - сказал он.