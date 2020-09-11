Центр примирения враждующих сторон сообщил о готовящихся боевиками провокациях в Сирии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Боевики близкой к "Аль-Каиде" группировки "Тахрир аш-Шам" (обе запрещены в РФ) готовят провокации с применением отравляющих веществ в идлибской зоне деэскалации, чтобы обвинить правительство Сирии в использовании химического оружия против мирного населения. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации", - сказал Гринкевич.

Он подчеркнул, что, "согласно имеющейся информации, террористы планируют проведение в районе высоты Джебель-эз-Завия (на юге Идлиба - прим. ТАСС) постановочных съемок с привлечением репортеров зарубежных СМИ с целью последующего распространения в интернет-ресурсах, ближневосточных и западных СМИ публикаций с обвинениями в адрес правительственных сил Сирийской Арабской Республики в применении химического оружия против мирного населения".

В Центре по примирению призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.