В России наступил день тишины перед единым днем голосования 13 сентября

Три дня и онлайн-голосование в регионах. Как изменились выборы в этом году

День тишины наступает в каждом регионе, где проходят выборы, в полночь по местному времени, когда начинается суббота, 12 сентября. За сутки до начала основного дня голосования запрещена любая агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио. На прежнем месте могут оставаться только ранее вывешенные агитационные материалы, но при условии, что они расположены не ближе 50 метров от помещений для голосования. Также интернет-издания не должны удалять опубликованную ранее политическую рекламу.

За днем тишины последует непосредственно основной день голосования, на протяжении которого также нельзя вести агитацию. Запрет действует до закрытия избирательных участков в каждом конкретном регионе. При этом закон не ограничивает СМИ в возможностях освещения подготовки к выборам и хода единого дня голосования.

Как ранее сообщала ТАСС председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, в этом году, несмотря на проведение в большинстве регионов досрочного голосования 11 и 12 сентября, "единым днем голосования является один день - 13 сентября и, согласно законодательству, предвыборную агитацию нельзя вести только 12 и 13 сентября". По ее словам, такой порядок действует только в этом году, а следующие выборы "будут проходить с учетом недавно принятых изменений в закон, которые позволяют проводить голосование один, два или три дня, и день тишины будет перед первым днем голосования".

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.