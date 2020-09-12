Явка на выборах главы Костромской области по итогу первого дня составила 8,41%

КОСТРОМА, 12 сентября. /ТАСС/. Явка по итогу первого дня голосования на выборах губернатора Костромской области составила 8,41% от общего числа избирателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

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"Явка по выборам губернатора Костромской области по итогу первого дня голосования составила 8,41%", - проинформировала собеседница агентства.

В Костромской области проходят 108 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора и выборы депутатов Костромской областной думы. Всего в пятницу открылись 552 избирательных участка, началось досрочное голосование.

В Костромской области в выборах главы региона участвуют пять кандидатов: выдвинутый партией "Единая Россия" действующий глава области Сергей Ситников, Руслан Федоров (ЛДПР), Александр Плюснин ("Справедливая Россия"), Валерий Ижицкий (КПРФ), а также кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Георгий Тащиев.