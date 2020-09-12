В избиркомах дальневосточных регионов заявили, что выборы проходят без нарушений

"Все 188 участков работали в пятницу, 11 сентября, они же открылись и в субботу. Замечаний к работе членов УИК пока не было, все в штатном режиме. О явке говорить пока рано, но на некоторых участках даже в пятницу было достаточно многолюдно. По моим наблюдениям, уже около 15% избирателей полуострова проголосовали, но наплыв людей ожидаем, конечно, завтра, в единый день голосования", - сказал ТАСС председатель общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев.

ТАСС, 12 сентября. Выборы губернаторов Камчатского края и Еврейской автономной области и голосование на выборах различных уровней на Дальнем Востоке проходят без нарушений на фоне высокой активности избирателей. Об этом сообщили в субботу избиркомы и правительства регионов.

Высокую активность избирателей отмечает также правительство Еврейской автономной области. Здесь на момент закрытия избирательных участков вечером в пятницу явка составила 32,5%. В числе первых здесь уже проголосовали члены областного правительства, председатель законодательного собрания региона Любовь Павлова, работники Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината и некоторых других крупных предприятий автономии.

"Я проголосовала за успех нашей Еврейской автономной области под руководством сильного, современного руководителя. Я думаю, что сейчас многие люди понимают: не только от лидера зависит успех, но и от общей вовлеченности в конкретное дело. И от вклада каждого жителя Еврейской автономной области. Наступило уже такое время, пришло это осознание, что только вместе, только общей деятельностью можно получить хороший результат", - процитировала Любовь Павлову пресс-служба правительства Еврейской автономной области.

Председатель избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков сообщил ТАСС, что рассчитывает на достаточно высокую, репрезентативную явку. Он отметил, что в целом к модели голосования в течение нескольких дней в регионе относятся положительно, в том числе потому, что это удобно для работы с избирателями, которые вынуждены голосовать на дому: пенсионерами, людьми преклонного возраста, людьми с ограниченными возможностями здоровья.

"Это позволяет приехать комиссии к ним не тогда, когда мы можем, так как у нас одни сутки, а тогда, когда им удобно. Это действительно очень важно и максимально эффективно. Плюс - у людей есть возможность выбрать для себя удобный день, потому что есть разные виды работы: смены, вахты. <...> Но в целом, еще раз подчеркну, скорее здесь отношение положительное", - сказал Жуков.

Выборы на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Владимира Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы губернатора края проходят 11, 12 и 13 сентября. Из 16 претендентов на этот пост избирательная комиссия региона зарегистрировала пятерых кандидатов: Дмитрия Бобровских от партии "Справедливая Россия", Валерия Калашникова от ЛДПР, Александра Острикова от "Патриотов России", самовыдвиженца Владимира Солодова и представителя Партии роста Максима Близнюкова.

В Еврейской автономной области голосование проходит более чем на 180 участках. На пост главы региона претендуют врио губернатора Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), представитель партии "Родина" Борис Тихонов, Роман Куземский от партии "Патриоты России", кандидат Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский и депутат местного законодательного собрания Владимир Дудин ("Справедливая Россия"). Всего в ЕАО в эти дни проводится 18 избирательных кампаний разного уровня - помимо выборов губернатора, это довыборы в Биробиджанскую городскую думу, выборы районного собрания депутатов в Октябрьском районе и другие.

В Магаданской области проходят выборы депутатов регионального парламента. Шестой созыв Магаданской областной думы был избран в 2015 году. Представители "Единой России" занимали в нем 17 из 21 места, председателем парламента является выдвинутый этой партией Сергей Абрамов, еще два места в прежнем созыве у представителей КПРФ, по одному - у ЛДПР и "Справедливой России". В этом году для участия в выборах депутатов регионального парламента избирком зарегистрировал 42 кандидата.