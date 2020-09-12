Посол России ожидает от США активизации сотрудничества по антитеррору

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Россия готова к активизации сотрудничества с США в борьбе с терроризмом, слово за американской стороной. Об этом заявил в пятницу ТАСС посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. На территории российского диппредставительства приспущен флаг в память о погибших в ходе терактов 11 сентября 2001 года.

"Нас объединяют моменты не только тогда, когда все хорошо, но и особенно в момент беды, - сказал Антонов. - 19 лет назад произошла беда. Президент России Владимир Путин был одним из первых, кто поддержал главу США Джорджа Буша-младшего и американский народ".

"В знак уважения и скорби к людям, которые погибли в ходе терактов, мы приспустили флаг в посольстве России, - обратил внимание дипломат. - Борьба с терроризмом является очень хорошей возможностью, сферой, где мы могли бы сотрудничать вместе с США. Мы готовы к такому взаимодействию, слово за нашими американскими партнерами".

Антонов отметил, что российско-американские отношения находятся в глубоком кризисе, каких-либо прорывов в ближайшее время не ожидается.

"На нынешнем этапе российско-американские отношения находятся в глубоком кризисе. Вряд ли стоит ожидать в ближайшее время каких-либо прорывов, тем более с учетом предстоящих президентских выборов в США, - сказал Антонов. - Мы готовы к развитию отношений в той же степени, в какой американские коллеги готовы".

"Пока такого большого желания мы не видим, - отметил посол. - Именно поэтому в этой ситуации общение и контакты между гражданами, представителями сфер культуры и спорта для нас особенно важны".

11 сентября 2001 года 19 террористов группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый также был направлен в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.