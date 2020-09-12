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Единый день голосования - 2020

Явка на выборы в Челябинской области в первый день досрочного голосования составила 9,41%

В регионе уже проголосовало 245 145 человек

ТАСС, 12 сентября. Явка избирателей по итогам первого дня досрочного голосования в Челябинской области, где выбирают депутатов в региональный парламент и органы местного самоуправления, составила 9,41%. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте вестника избирательных комиссий Челябинской области.

"По итогам первого дня досрочного голосования 11 сентября 2020 г. явка на выборах в единый день голосования в Челябинской области составила 9,41% избирателей, проголосовало 245 145 человек", - говорится в сообщении.

В Челябинской области проходят выборы депутатов областного законодательного собрания и выборы депутатов в органы местного самоуправления. Суммарно предстоит распределить 3 117 мандатов. Организовали 2 322 избирательных участка, включая 15 временных в больницах, в СИЗО и на железнодорожном вокзале.

Теги
РоссияЧелябинская областьЕдиный день голосования - 2020
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