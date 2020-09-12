Явка на выборы в Калужской области в первый день досрочного голосования составила 13%

ТАСС, 12 сентября. Явка избирателей по итогам первого дня досрочного голосования в Калужской области, где выбирают губернатора, депутатов Законодательного собрания региона, городской думы Калуги и органов местного самоуправления, составила 13%. Об этом ТАСС в субботу сообщили в Избирательной комиссии области.

"Явка в первый день составила 13%", - сказала собеседница агентства.