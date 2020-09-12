Явка на выборы в Калужской области в первый день досрочного голосования составила 13%

ТАСС, 12 сентября. Явка избирателей по итогам первого дня досрочного голосования в Калужской области, где выбирают губернатора, депутатов Законодательного собрания региона, городской думы Калуги и органов местного самоуправления, составила 13%. Об этом ТАСС в субботу сообщили в Избирательной комиссии области.
"Явка в первый день составила 13%", - сказала собеседница агентства.
В Калужской области пройдут сразу несколько избирательных кампаний. Основная - выборы губернатора. На пост претендуют шесть кандидатов: врио губернатора Калужской области Владислава Шапшу выдвинула партия "Единая Россия", профсоюзного лидера Александра Абросимова - Коммунистическая партия социальной справедливости, начальника управления по работе с персоналом транспортной компании "СТ-Групп" Елену Ефанову - Партия роста. Помимо них в предвыборной гонке участвуют секретарь регионального отделения партии "Справедливая Россия" Надежда Ефремова, первый секретарь калужского обкома КПРФ Николай Яшкин и координатор обнинского отделения ЛДПР Степан Опарышев.
Помимо этого, пройдут выборы в Законодательное собрание Калужской области, выборы в городскую думу Калуги, органы местного самоуправления.