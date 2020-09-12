Явка на выборы в Тамбовской области в первый день досрочного голосования составила 27,29%

ТАМБОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Явка на выборы в Тамбовской области по результатам первого дня досрочного голосования составила 27,29% от общего числа избирателей, всего проголосовали 226 707 избирателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

"Всего по Тамбовской области на 20:00 (мск) 11 сентября 2020 года проголосовали 226 707 избирателей, или 27,29%", - сообщил представитель областной избирательной комиссии.