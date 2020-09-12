Явка на выборы в Тамбовской области в первый день досрочного голосования составила 27,29%

ТАМБОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Явка на выборы в Тамбовской области по результатам первого дня досрочного голосования составила 27,29% от общего числа избирателей, всего проголосовали 226 707 избирателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.
"Всего по Тамбовской области на 20:00 (мск) 11 сентября 2020 года проголосовали 226 707 избирателей, или 27,29%", - сообщил представитель областной избирательной комиссии.
На должность главы администрации Тамбовской области претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Александр Никитин ("Единая Россия"), Игорь Телегин (ЛДПР), Павел Плотников ("Справедливая Россия"), Андрей Жидков (КПРФ), Сергей Клишин ("Казачья партия").
За 202 депутатских мандата представительных органов местного самоуправления борются 805 кандидатов. На 36 депутатских мандатов Тамбовской городской Думы седьмого созыва претендуют 372 кандидата от шести политических партий.
В регионе открыты 902 участка для голосования.