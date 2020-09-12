Явка в первый день голосования на выборах главы Архангельской области составила 10,99%

АРХАНГЕЛЬСК, 12 сентября. /ТАСС/. Явка в первый день голосования 11 сентября на выборах главы Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ (НАО), составила 10,99% от общего числа избирателей. Об этом сообщил в субботу ТАСС председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский.

"В пятницу общая явка, включая НАО, составила 10,99%. Это 101 919 человек. Отдельно в НАО явка составила 2,3%, это 777 человек", - сказал Контиевский.

НАО территориально входит в состав Архангельской области, поэтому его жители принимают участие в выборах главы Поморья.