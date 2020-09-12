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Единый день голосования - 2020

Явка в первый день голосования на выборах главы Архангельской области составила 10,99%

Это 101 919 человек

АРХАНГЕЛЬСК, 12 сентября. /ТАСС/. Явка в первый день голосования 11 сентября на выборах главы Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ (НАО), составила 10,99% от общего числа избирателей. Об этом сообщил в субботу ТАСС председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский.

"В пятницу общая явка, включая НАО, составила 10,99%. Это 101 919 человек. Отдельно в НАО явка составила 2,3%, это 777 человек", - сказал Контиевский.

НАО территориально входит в состав Архангельской области, поэтому его жители принимают участие в выборах главы Поморья.

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Сейчас пост врио главы области занимает Александр Цыбульский, его назначили 2 апреля 2020 года после отставки предыдущего губернатора Игоря Орлова. До этого Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ.

Зарегистрировались шесть кандидатов на пост главы региона: врио главы региона Александр Цыбульский от "Единой России", Айман Тюкина от "Зеленой альтернативы", Ирина Чиркова от "Справедливой России", Николай Вакорин от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Сергей Пивков от ЛДПР, Андрей Есипов от Коммунистической партии социальной справедливости.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр ВитальевичНенецкий автономный округЕдиный день голосования - 2020
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