Избирком Ростовской области признал недействительными бюллетени на одном из участков

"На избирательном участке №539 города Гуково по результатам проведенной проверки установлено, что достоверно установить волеизъявление избирателей невозможно. Это подтвердила проверка, проведенная избирательной комиссией Ростовской области. Так как нарушения являются неустранимыми, бюллетени признаны недействительными", - говорится в сообщении.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Бюллетени, использованные на выборах губернатора Ростовской области на избирательном участке №539 в городе Гукове в первый день голосования, признали недействительными, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе избирательной комиссии области.

В пресс-службе отметили, что председателю участковой избирательной комиссии указали на необходимость строго соблюдать требования законодательства при проведении голосования. В субботу работа участка возобновилась в штатном режиме.

Согласно данным на сайте избирательной комиссии, в Гукове, помимо выборов губернатора Ростовской области, также проходит голосование по определению состава городской думы VII созыва.

Выборы в Ростовской области

В пятницу в Ростовской области открылись 2 610 избирательных участков. Голосование как в помещениях, так и на дому будет проходить с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. По данным избирательной комиссии Ростовской области, по состоянию на 1 июля в регионе зарегистрировали 3 млн 193 тыс. 244 избирателя.

На пост губернатора претендуют руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов, координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Петр Пятибратов, руководитель партийной фракции "Справедливая Россия" в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко, гендиректор Инновационной сервисной компании Владимир Башкатов, выдвинутый ростовским региональным отделением партии "Патриоты России", и действующий глава региона Василий Голубев, поддержанный региональным отделением "Единой России".