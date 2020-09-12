Явка избирателей на выборы губернатора Краснодарского края за 11 сентября составила 21%

"В первый день проведения голосования по выборам в Краснодарском крае активность избирателей составляет 21,89%", - говорится в сообщении.

КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей, проголосовавших на выборах губернатора Краснодарского края за 11 сентября, составила более 21%, сообщили журналистам в избирательной комиссии по Краснодарскому краю в субботу.

Уточняется, что всего в голосовании приняли участие 924 563 избирателя.

В пятницу в Краснодарском крае началось голосование по выборам губернатора. Основной день голосования состоится в воскресенье, 13 сентября. В регионе организовали работу 2 799 постоянных избирательных участков.

Документы на регистрацию подали кандидаты от пяти партий. Среди них - действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев от партии "Единая Россия", Иван Тутушкин, выдвинутый краснодарским региональным отделением ЛДПР. Также документы представили кандидат от краевого отделения КПРФ Александр Сафронов и Денис Хмелевский, выдвинутый региональным отделением партии "Справедливая Россия". Кроме того, документы подал кандидат от регионального отделения Партии роста Олег Лунгин.

Губернатор края Кондратьев в сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.