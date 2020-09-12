В Татарстане по итогам первого дня проголосовали 27,58% избирателей

КАЗАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах в Татарстане по итогам первого дня голосования составила 27,58%, сообщил в субботу журналистам председатель республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.

"Мы вчера озвучили цифру на 18:00 мск. По итогам вчерашнего дня проголосовало в Татарстане 27,58%, что в количестве 810 тыс. 535 наших избирателей", - сказал он.

Как отметил Кондратьев, в 08:00 мск открылись все избирательные участки региона.

Прошлые выборы президента Татарстана состоялись в единый день голосования, 13 сентября, 2015 года. Явка избирателей составила 84,21%.

Ранее ЦИК Татарстана зарегистрировал пять кандидатов на должность президента республики: действующего главу региона Рустама Минниханова ("Единая Россия"), Олега Коробченко ("Партия роста"), Альмира Михеева ("Справедливая Россия"), Альфреда Валиева ("Коммунисты России"), Владимира Сурчилова (ЛДПР). Одновременно с выборами президента Татарстана проходят дополнительные выборы депутата Госдумы в Нижнекамском избирательном округе, дополнительные выборы депутата Госсовета республики в Елабужском избирательном округе, а также выборы депутатов органов местного самоуправления. Губернатору для победы в первом туре нужно набрать 50% плюс один голос.