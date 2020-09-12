Около 9% избирателей приняли участие в первый день на выборах в облдуму Курганской области

ТАСС, 12 сентября. Голоса за кандидатов на выборах в Курганскую областную думу поступили в первый день досрочного голосования - 11 сентября - от 8,87% избирателей региона или от 60 тыс. человек. Об этом сообщили в субботу в официальной группе областного избиркома в "ВКонтакте".

"В течение первого дня досрочного голосования 11 сентября в Курганской области свое волеизъявление реализовали 8,87% избирателей, это более 60 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами по явке стали Половинский район - 16,16%, Варашинский - 16,04%, Мокроусовский - 15,21%, Лебяжьевский - 15,07%.

"В дни досрочного голосования 11 и 12 сентября применяются четыре формы голосования. Кроме традиционных - в помещении и вне помещения для голосования [на дому], проходит голосование на придомовой территории и в отдаленных населенных пунктах, в которых нет избирательных участков или транспортное сообщение с которыми затруднено. Как отмечают избиратели, голосование на придомовой территории очень удобно, так как рядом с домом и в удобное для граждан время", - добавили в избиркоме.

В Курганской области досрочное голосование по выборам в региональную думу седьмого созыва началось 11 сентября, основной день голосования пройдет 13 сентября. Курганцам предстоит избрать в состав депутатского корпуса 34 депутата: 17 по одномандатным округам и 17 - по региональным партийным спискам.