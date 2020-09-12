В Пермском крае на выборах губернатора в первый день проголосовали 13% избирателей

"Всего по состоянию на 20:00 [18:00 мск] 11 сентября в Пермском крае, согласно данным ГАС "Выборы" проголосовало 257 585 избирателей, что составляет 13% от общего числа избирателей Пермского края", - сказано в сообщении.

ПЕРМЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборы губернатора Пермского края в первый день голосования составила 13%, свой выбор сделали почти 260 тыс. жителей региона. Об этом в субботу сообщается на Едином портале избирательных комиссий края.

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По данным краевого Избиркома, всего принять участие в выборах губернатора Пермского края могут около 2 млн человек. По информации Общественной палаты региона, голосование проходит без серьезных нарушений, жалоб в Избирательную комиссию не поступало.

За пост главы региона борются действующий врио Дмитрий Махонин как самовыдвиженец, Евгений Козлов, выдвинутый партией "Патриоты России", Олег Постников от ЛДПР и Ксения Айтакова от КПРФ.

Махонина назначили врио губернатора 6 февраля, он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России.

Также в Прикамье проходят довыборы по двум округам в Законодательное собрание Пермского края и более 20 муниципальных кампаний. Для голосования открыли около 1,8 тыс. участков.

На прошлых выборах губернатора, которые проходили в регионе в 2017 году явка составляла 42,53%.