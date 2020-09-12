В Воронежской области явка на выборы в первый день досрочного голосования составила 14,34%

ВОРОНЕЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Воронежской области по результатам первого дня досрочного голосования составила 14,34% от общего числа избирателей, всего проголосовали 264 217 человек. Об этом сообщил журналистам в субботу председатель избирательной комиссии региона Сергей Канищев.

"Явка по Воронежской области на 20:00 (мск) 11 сентября составила 14,43%, проголосовали 264 217 избирателей", - сказал Канищев. Он добавил, что по Воронежу явка составила 5,9%, проголосовали 49101 человек.

В Воронежской области насчитывается 1 млн 842 тыс. 490 избирателей, из них 45% - жители Воронежа. В регионе работают 1735 избирательных участков.

В Воронежской области 11-13 сентября проходит 461 избирательные кампании, из них самыми масштабными являются выборы депутатов Воронежской областной думы седьмого созыва и Воронежской городской думы пятого созыва. На 56 мандатов Воронежской областной думы претендуют 699 кандидатов. Участвуют 8 политических партий: "Родина", ЛДПР, "Справедливая Россия", "Единая Россия", КПРФ, "За правду", Партия прямой демократии, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. На 36 мандатов Воронежской городской думы претендуют 400 кандидатов.