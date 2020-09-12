Явка в первый день голосования на выборах губернатора Ростовской области составила 13,1%

"В Ростовской области 11 сентября в выборах губернатора приняли участие 13,1% избирателей - более 400 тысяч жителей Дона", - говорится в сообщении.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в первый день голосования в Ростовской области, где жители выбирают главу региона, составила 13,1%, сообщается на информационном ресурсе избирательной комиссии области.

Отмечается, что в субботу участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. Избиратели могут проголосовать как на участке, так и на дому.

В пятницу в Ростовской области открылись 2 610 избирательных участков. Голосование как в помещениях, так и на дому будет проходить с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. По данным избирательной комиссии Ростовской области, по состоянию на 1 июля в регионе зарегистрировали 3 млн 193 тыс. 244 избирателя.

На пост губернатора претендуют руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов, координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Петр Пятибратов, руководитель партийной фракции "Справедливая Россия" в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко, гендиректор Инновационной сервисной компании Владимир Башкатов, выдвинутый ростовским региональным отделением партии "Патриоты России", и действующий глава региона Василий Голубев, поддержанный региональным отделением "Единой России".