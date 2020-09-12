Явка на выборах губернатора Смоленской области в первый день голосования составила 9,12%

ТАСС, 12 сентября. Явка избирателей в первый день досрочного голосования в Смоленской области, где выбирают губернатора региона, составила 9,12%. Об этом сообщается на онлайн-табло в ЦИК.
"Выборы губернатора Смоленской области. Ход голосования: 9,12%", - говорится в материалах.
В Смоленской области кандидатами в губернаторы зарегистрировали четыре человека. На пост главы региона претендуют действующий губернатор Алексей Островский от ЛДПР, кандидат от "Справедливой России" - Ольга Калистратова, от "Коммунистов России" - Александр Бичаев, от КПРФ - Андрей Митрофаненков.