Около 15% избирателей проголосовали в первый день на выборах губернатора Брянской области

ТАСС, 12 сентября. Голоса за кандидатов на выборах губернатора Брянской области поступили в первый день досрочного голосования - 11 сентября - от 14,75% избирателей региона. Об этом сообщается на онлайн-табло в Центральном избирательном комитете.

"Выборы губернатора Брянской области. [Явка] 14,75%", - сообщается на табло.

В Брянской области за пост губернатора борются пять кандидатов - действующий губернатор Александр Богомаз, представляющий "Единую Россию", выдвинутый от "Справедливой России" Сергей Курденко, Андрей Архицкий от КПРФ, Дмитрий Корнилов от "Гражданской платформы" и Сергей Чернышов от "Казачьей партии".