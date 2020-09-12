Самую высокую явку на выборах глав регионов 11 сентября зафиксировали в Татарстане

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что самая высокая явка на выборах высших должностных лиц регионов РФ в первый день голосования 11 сентября зафиксировали в Республике Татарстан.

"Что касается выборов высших должностных лиц за первый день у нас, если говорить о явке, самая высокая была в Татарстане - 27,52%. Самая низкая явка в Иркутской области - там досрочные выборы губернатора - 8,11%", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в субботу.

По ее словам, на выборах в законодательные и представительные органы субъектов РФ самая высокая явка зафиксирована в Белгородской области - 24,12%, а самая низкая - в Новосибирской области - 7,08%. "Но это такие данные, промежуточные пока", - добавила глава ЦИК.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам заместится более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.