В Пензенской области в первый день на выборах губернатора проголосовали 23% избирателей

"В первый день проголосовали 240 508 избирателей. Явка составляет 22,85%", - отметил собеседник агентства.

ПЕНЗА, 12 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в первый день голосования на выборах губернатора Пензенской области составила 22,85%, сообщил ТАСС зампредседателя облизбиркома Алексей Климухин.

В выборах губернатора Пензенской области, которые проходят с 11 по 13 сентября, принимают участие пять кандидатов: действующий глава региона Иван Белозерцев, выдвинутый на выборы партией "Единая Россия", депутат заксобрания региона от ЛДПР Александр Васильев, замглавы Пензы, депутат пензенской гордумы от КПРФ Олег Шаляпин, председатель пензенского реготделения "Справедливой России" Анна Очкина, депутат пензенской гордумы от Партии пенсионеров Петр Чугай.

В Пензенской области работают 1085 избирательных участков, 33 территориальные избирательные комиссии. В регионе насчитывается 1 млн 55 тыс. избирателей.

Действующим губернатором Пензенской области является Иван Белозерцев. 13 сентября 2015 года он одержал победу на выборах, набрав 86,04% голосов избирателей, 21 сентября того же года официально вступил в должность.