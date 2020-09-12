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Единый день голосования - 2020

Явка на выборах главы Чувашии в первый день голосования составила более 15%

На территории республики работают 1 156 избирательных участков, везде соблюдаются меры безопасности

ТАСС, 12 сентября. Более 15% избирателей проголосовали в Чувашии в первый день на выборах главы республики, сообщил ТАСС в субботу секретарь ЦИК республики Сергей Тарасов.

"По итогам первого дня голосования явка составила более 15%", - сказал Тарасов.

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На пост главы республики претендуют пять кандидатов. В их числе представитель партии "Патриоты России" Сергей Матвеев, Николай Степанов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Александр Андреев от КПРФ, Константин Степанов от ЛДПР и врио главы республики Олег Николаев, который принимает участие в выборах как самовыдвиженец.

По информации ЦИК Чувашии, на территории республики работают 1 156 избирательных участков. На всех участках для голосования соблюдаются меры безопасности, применяются дезинфицирующие средства. Участникам голосования измеряют температуру и выдают индивидуальные защитные маски, перчатки в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

На прошлых выборах главы республики, которые проходили в 2015 году, итоговая явка составила 58,65%.

В этом году выборы в Чувашии впервые проходят в трехдневный срок - 11, 12 и 13 сентября. Глава республики избирается сроком на пять лет.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашияЕдиный день голосования - 2020
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