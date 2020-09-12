Явка на выборы депутатов Госсовета Коми составила 8,87% за первый день голосования

СЫКТЫВКАР, 12 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборы депутатов Госсовета Республики Коми седьмого созыва составила 8,87% за первый день голосования, сообщил ТАСС председатель регионального избиркома Дмитрий Митюшев.

"Явка на выборы депутатов Госсовета по единому избирательному округу составила за первый день 8,87%", - сообщил он.

Как пояснил председатель избиркома, явка отличается от показателя явки на выборы главы Республики Коми, потому что, согласно выборному законодательству, в списки по выборам главы Коми включаются граждане, зарегистрированные по месту жительства за пределами республики, но имеющие регистрацию по месту пребывания в Коми, если их регистрация получена не позднее, чем за три месяца до дня голосования. А на выборах депутатов Госсовета региона имеют право голосовать только жители, прописанные в Коми, а по одномандатным округам - лишь те, кто зарегистрирован в пределах данного одномандатного округа.

Госсовет Коми, состоящий из 30 депутатов, формируется по смешанной избирательной системе: половина депутатов избирается по 15 одномандатным округам, половина - по единому избирательному округу. По единому округу на 15 мест претендуют 451 кандидат от восьми политических партий - "Единой России", "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ, "Коммунистов России", "Родины", а также от "Коммунистической партии социальной справедливости" (КПСС) и "Зеленой альтернативы", которым как партиям-новичкам, необходимо преодолеть 5-процентный барьер, то есть получить не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в выборах.

По одномандатным избирательным округам в выборах участвуют 75 кандидатов, в том числе два самовыдвиженца и 73 кандидата от девяти политических партий. Избранным признается кандидат, получивший наибольшее количество голосов.